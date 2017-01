Um helicóptero militar com treze passageiros, inclusive civis, caiu na Amazónia venezuelana, na passada quinta-feira, e os sobreviventes só foram encontrados seis dias depois.

Todos os militares que se encontravam a bordo foram encontrados com vida, mas não existe a confirmação de que os passageiros civis tenham sobrevivido.

Segundo o jornal El Nacional da Venezuela, a tripulação militar foi transferida em bom estado de saúde para a capital do estado do Amazonas, cidade de Puerto Ayacucho.

O helicóptero foi descoberto por membros de uma tribo indígena, os Yecuana, nas encostas do monte Cerro Duida, segundo escreveu no Twitter o governador do estado de Amazonas, Liborio Guarulla.

Información in situ: indígenas Yecuana localizaron helicóptero x el Duida-Tamatama a 3.30 avisaron 5 pm se espera que mañana bajen al lugar — Liborio Guarulla (@LiborioGuarulla) January 5, 2017

extraoficialmente pudimos conocer q en hrs de la tarde fue avistado en la falda del Duida el helicóptero de FANB desaparecido hace 6 días. — Liborio Guarulla (@LiborioGuarulla) January 5, 2017

O governador de aproximadamente 20 povos autóctones - conhecido como grande opositor e principal líder de manifestações contra o presidente Nicolás Maduro - criticou a falta de apoio governamental, já que apenas um helicóptero militar foi disponibilizado para as buscas.

Na quarta-feira, o presidente e o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, tinham afirmado que iam aumentar os recursos para esta operação e “continuar as buscas, com [a ajuda de] vários soldados e povos indígenas dentro da selva amazónica”.