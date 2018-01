Abriu portas uma loja de conveniência do grupo Amazon, na cidade de Seattle, a primeira em que não há caixas de pagamento.

Ao contrário do negócio original da marca norte-americana que foi a venda online de livros e produtos culturais, esta loja Amazon Go vende frescos, como frutas e vegetais, sandes, refeições prontas e muitos outros bens que se encontram normalmente em qualquer pequeno supermercado. Já agora, está aberta das 7 às 21 horas, de segunda a sexta-feira. Em Seattle, no 2131 da 7.ª Avenida.

Na Amazon Go, o cliente entra, tira o que pretende e sai. Ainda assim, paga, mesmo que não haja caixa para o fazer. Os requisitos essenciais para comprar nesta loja são ter conta na Amazon e descarregar uma aplicação, que está disponível para os sistemas Android e IOS.

Segundo os responsáveis da Amazon, a loja está equipada com sensores que detetam quando um produtor é retirado ou devolvido às prateleiras. Quando o cliente termina as suas compras, recebe depois o respetivo recibo por via digital e o valor a pagar é retirado da conta bancária associada.

Pretende-se que os clientes não tenham de fazer esforço", é a justificação para o conceito da nova loja, dado por Dilip Kumar, vice-presidente da área tecnológica da Amazon Go.

A empresa sustenta que o consumidor pode assim fazer as suas compras com maior privacidade e rapidez.

Apesar de não ter caixas de pagamento, a nova loja da Amazon em Seattle tem alguns funcionários: uns numa cozinha, escondida dos clientes, que preparam refeições rápidas e sandes, um outro na área de bebidas alcoólicas, para verificar a idade dos clientes, e ainda outro, á porta, para dar as boas-vindas. Por fim, são também pessoas que repõem os produtos nas prateleiras.

Apesar da inovação e da aposta vanguardista da nova loja sem caixas de pagamento, a empresa, segundo refere o jornal espanhol El País, não tem planos para abrir mais unidades comerciais semelhantes noutros locais. Por enquanto...