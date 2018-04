Obama vem ao Porto no próximo mês de junho, no Coliseu do Porto, para participar numa conferência sobre alterações climáticas, segundo um comunicado da organização.

A Climate ChangeLeadership Porto 2018 Summit vai decorrer no dia 6 de julho. Segundo o jornal Expresso, o 44º Presidente dos EUA deverá alertar para os impactos e desafios suscitados pelas mudanças climáticas na agricultura.

Esta é a segunda vez que Obama visita Portugal. A primeira ocorreu em 2010 , numa visita de Estado, na cimeira da NATO e chegou ao país com uma comitiva de quase 1000 pessoas.