As camadas de gelo mais antigas e espessas do Ártico, no norte da Gronelândia, começaram a derreter e a partir-se, numa região que normalmente é coberta por gelo durante todo o ano. É a primeira vez que isso acontece e o acontecimento pode obrigar a rever as teorias sobre a resistência do gelo do Ártico às alterações climáticas. O colapso de um glaciar levou uma equipa de cientistas da NASA até à Gronelândia para perceber como o aquecimento dos oceanos está a derreter o gelo da ilha a partir de baixo