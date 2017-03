Barack e Michelle Obama almoçaram com o vocalista dos U2, Bono, num restaurante em Nova Iorque, na sexta-feira. A presença das três personalidades surpreendeu os clientes do restaurante Upland, em Manhattan, que registaram o momento para a posteridade.

O almoço teve lugar numa sala privada do restaurante Upland, longe dos olhares indiscretos. Mas antes, à entrada do estabelecimento, estes ilustres convidados não escaparam às reações efusivas, aos aplausos e aos flashes das câmaras dos telemóveis.

O antigo presidente dos Estados Unidos, num estilo relaxado e bem disposto, retribuiu a simpatia, sorrindo e acenando.

I'm dying. I'm dead. PRESIDENT OBAMA is at lunch w us. We all clapped and cried. Uma publicação partilhada por Mackenzi (@mackenzi) a Mar 10, 2017 às 11:19 PST

Esta não foi a primeira vez de Obama no restaurante Upland, onde já tinha sido visto a almoçar com as filhas, Malia e Sacha, em 2015. Na altura, o então líder norte-americano comeu um dos pratos mais populares do restaurante: o cheeseburguer.

Quem também é fã do restaurante é outro antigo presidente dos Estados Unidos. Bill Clinton esteve no Upland há seis meses, onde tirou uma fotografia com alguns funcionários.

Dinner service last night with Bill Clinton! Uma publicação partilhada por Upland (@upland_nyc) a Ago 18, 2016 às 12:03 PDT

De resto, este também não foi o primeiro almoço entre Bono e o casal Obama. O antigo presidente norte-americano convidou o vocalista dos U2 e a cantora Alicia Keys para um almoço na Casa Branca, em 2011. Um encontro que foi registado pelo fotógrafo Pete Souza.

Obama e Bono voltaram a encontrar-se em 2013, na Irlanda, por altura da cimeira do G8. O então presidente dos Estados Unidos e as filhas almoçaram com a família de Bono num restaurante de Dlakey, cidade onde o músico vive.