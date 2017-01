A Guardia Civil de Alicante, cidade da região de Valência, em Espanha, lançou um alerta para encontrar um grupo de macacos da espécie "Chlorocebus" sinalizado por ser portador do vírus do VIH. Os primatas terão entrado no país através de uma rede de tráfico de animais exóticos e as autoridades perderam o rasto a mais de 40 macacos.

Em outubro de 2016, a Guardia Civil lançou a operação “Titisali” e conseguiu recuperar 25 dos 67 macacos traficados. Destes, apenas 20 sobreviveram e foram entregues a duas associações de resgate de animais em perigo, a “AAP Primadomus” e a “Arca de Noé.”

O jornal espanhol El Mundo refere que o controlo médico realizado aos animais resgatados identificou que estavam infectados com os vírus VIH (vírus imunodeficiência humana) e HTLV (vírus T-linfotrópico humano). A espécie de primata na qual foi descoberto o vírus do VIH chama-se "Chlorocebus" e é comummente conhecida como "macaco verde", pelos seus pormenores físicos como o pelo de tom dourado-verde e as mãos e os pés pálidos.

As autoridades sublinham ainda que os restantes 42 primatas continuam em parte incerta. Entre estes animais, a Guardia Civil acreditam que podem estar espécies protegidas como sagui-de-tufos-brancos ("Callithrix jacchus") e sagui-de-tufos-brancos ("Callithrix penicillata").

Em comunicado, as autoridades alertam a população sobre os riscos para a saúde em caso de contacto com estes animais, uma vez que são "portadores de doenças graves", como VIH, malária e/ou dengue.

Os detentores destes primatas ilegais, de origem desconhecida e que não lhes tenham realizado exames médicos, estão a colocar em grave risco a sua saúde e a dos que os rodeiam. Se tem alguma espécie proibida ou conhece alguém que tenha, aconselhamo-lo a ter muito cuidado com estes animais, e contacte a Guardia Civil de imediato”, cita o jornal El Mundo.

Da operação iniciada em outubro, resultou ainda a abertura de uma investigação a sete pessoas por delitos relacionados com a proteção da fauna e flora, associação a organizações criminosas, falsidade de documentos e usurpação de estado civil.

Para além destas, outras 25 pessoas, implicadas na compra e venda de animais, estão sob vigilância das autoridades.

A operação "Titisali" visa combater o tráfico de animais exóticos e de espécies protegidas pela CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção).