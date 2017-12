Os rebeldes Huthis do Iémen anunciaram esta segunda-feira a morte do ex-presidente Ali Abdallah Saleh, seu antigo aliado com quem entraram recentemente em conflito, durante combates na capital, Sanaa.

O Ministério do Interior [controlado pelos rebeldes] anuncia o fim da milícia da traição e a morte do seu líder [Ali Abdallah Saleh] e de alguns dos seus elementos criminosos”, anunciou a televisão dos Huthis, Al-Massirah, citando um comunicado.

A emissora de rádio Huthi tinha anunciado horas antes que Saleh morreu vítima de disparos de combatentes Huthis.

No fim de semana foi anunciada a rutura da aliança forjada há três anos entre os rebeldes xiitas Huthis e os apoiantes do ex-presidente Ali Abdallah Saleh.

Após a dissolução da aliança, Saleh declarou-se disposto a abrir uma “nova página” com os sauditas, que dirigem uma coligação anti-rebelde no Iémen desde 2015.

A guerra do Iémen já causou mais de 8.650 mortos e cerca de 58.600 feridos desde 2015, segundo a ONU.

No domingo, o secretário-geral da ONU, António Guterres, instou “todas as partes no conflito” do Iémen “a pôr fim a todos os ataques aéreos e terrestres” no país. Guterres mostrou-se “profundamente preocupado” com a intensificação dos confrontos e com os ataques nos últimos dias.