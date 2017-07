No verão de 2016 um vídeo de uma rapariga a cair de um penhasco, em Maiorca, tornou-se viral nas redes sociais por uma razão muito simples: ela arrependeu-se de saltar e o rapaz que estava com ela nem lhe deu uma mãozinha.

Na altura, várias perguntas ficaram por responder, entre elas quem era a rapariga e se ela tinha ficado bem depois da queda do penhasco. A identidade da rapariga foi agora revelada pelo responsável do vídeo - Alexander Tikhomirov - ao site UNILAD assim como o seu estado de saúde.

Filmei isto com um amigo. A Mary (Shum) caiu numa rocha primeiro - certa de três metros abaixo. Não partiu nada, ao contrário do que várias pessoas disseram, mas aleijou-se nos pés, no rabo e nas costas. Mais tarde fomos ao hospital e não conseguiu andar alguns dias. Mas no fim ficou tudo bem", afirmou Alexander, o fotógrafo que faz parte da agência Marvin e que filmou a selfie de uma modelo que indignou meio mundo.