Foi encontrado, esta quarta-feira, um objeto suspeito junto à Embaixa dos Estados Unidos, em Compenhaga, na Dinamarca. Uma equipa de desativação de bombas já se encontra no local.

De acordo com a agência Reuters, a zona encontra-se isolada pelas autoridades, que ainda não confirmaram se foram ou não encontrados explosivos.

Os meios de comunicação locais deram conta de um aparato policial na zona por volta das 12h50 (11h50 em Portugal).

A informação foi confirmada pela própria polícia de Copenhaga através da rede social Twitter, que pede à população para que não se aproxime do edifício.

The Copenhagen Police is investigatong a suspicious item near the Embassy. Please follow @KobenhavnPoliti for latest updates. We advise people to stay away from area near the Embassy. https://t.co/JjFzCHUe7H