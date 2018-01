A Embaixada dos Estados Unidos, em Copenhaga, informou, na sua página de Twiter, que o objeto suspeito encontrado ao final desta manhã, não seria perigoso e que a situação já estava controlada.

Depois da polícia ter formado um perímetro de segurança e ordenado a evacuação do edifício, a Embaixada informou, também, que já se encontrava reaberta novamente para exercer as habituais funções.

The issue is resolved and the Embassy will resume normal operations. Thank you to @KobenhavnPoliti, the EOD, and Fire Department for quick professional help. https://t.co/LGIQGeUuyH