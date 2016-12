A polícia alemã realizou, esta quarta-feira, buscas em dois apartamentos em Berlim para tentar localizar o principal suspeito do ataque com o camião que vitimou 12 pessoas num mercado de Natal daquela cidade.

O tunisino Anis Amri, de 24 anos e natural de Tataouine, no sul da Tunísia, é o homem mais procurado na Alemanha depois do ataque de segunda-feira.

Apesar das intensivas operações de caça ao homem, não foram encontrados vestígios de Anis Amri nos apartamentos. De acordo com o jornal alemão Die Welt, os investigadores foram forçados a dominar um homem num dos apartamentos, mas não encontraram relação com o suspeito.

Na segunda-feira, um camião abalroou uma multidão num mercado de Natal no centro de Berlim. No ataque terrorista, entretanto reivindicado pelo Estado Islâmico, morreram 12 pessoas e dezenas ficaram feridas.

O condutor original do camião foi encontrado sem vida e com sinais de agressão violenta dentro do veículo. Quando revistaram o pesado, as autoridades encontraram o documento de identificação de Anis Amri, tido como principal suspeito do atentado.

A imprensa alemã questiona se o homem será mesmo o autor do atropelamento e se haverá outras pessoas envolvidas. “Há um suspeito, não necessariamente o autor do crime”, disse o ministro do interior alemão, Thomas de Maizière.

As autoridades dizem que Anis Amri pode estar armado e que é perigoso, e oferecem uma recompensa de até 100 mil euros por informação que conduza à sua detenção.

Polícia alemã lança recompensa por informações válidas sobre o principal suspeito do ataque em Berlim

A polícia de Berlim diz ter recebido centenas de pistas relacionadas com o ataque, mas não deu mais indicações sobre a sua relevância para a investigação.

Anis Amri já tinha sido detido em Berlim sob os nomes de Ahmad Z. ou Mohammed H. do Egipto, e ainda sob uma identidade falsa de cidadão libanês, adianta a revista alemã Der Spiegel.

Na primavera foi classificado pelas autoridades alemãs como uma ameaça, por suspeitas de ligações ao Estado Islâmico, através do líder islamita na Alemanha Abu Walaa, o que significa que deveria ser alvo de vigilância regular. Em julho, Anis Amri, que tinha requerido asilo, viu o seu pedido ser-lhe indeferido.

No entanto, as tentativas para deportar este homem falharam, uma vez que não tinha documentos de identificação e as autoridades tunisinas questionavam o facto de poder não ser seu cidadão.

Na noite de segunda-feira, foi detido um suspeito que acabou libertado depois das autoridades considerarem que não havia provas contra ele. Tratava-se de um paquistanês de 23 anos, que tinha sido detido com base na descrição de testemunhas sobre um homem que foi visto a fugir do camião.

Um outro suspeito foi detido na madrugada desta quarta-feira, mas foi libertado pouco depois.

O camião que abalroou uma multidão no mercado de Natal de Berlim pertencia a uma empresa polaca e, segundo a polícia, terá sido roubado para o ataque.