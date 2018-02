São 10.316 dias sem Muro de Berlim. Tantos quantos aqueles em que a divisão de betão entre os dois blocos que separaram o mundo na Guerra Fria esteve erguida. A construção do Muro, que isolou a parte ocidental de Berlim, começou na madrugada de 13 de agosto de 1961, tornando-se a marca mais visível da Guerra Fria. Foi obra da então República Democrática da Alemanha, aliada da União Soviética, então governada por Nikita Khrushchev. Passados 28 anos, com Mikhail Gorbachev no poder em Moscovo, a 9 de novembro de 1989, o Muro de Berlim começou popularmente a ser derrubado. Neste 5 de fevereiro de 2018, passam também 28 anos de Berlim, sem muro. Precisamente, 10.316 dias.