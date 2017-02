O social-democrata Frank-Walter Steinmeier foi este domingo eleito Presidente alemão pelos membros do parlamento, em substituição de Joachim Gauck, antigo pastor dissidente da Alemanha de Leste.

O antigo chefe da diplomacia alemã até final de janeiro foi eleito por 931 votos, num total de 1.239 grandes eleitores.

A chanceler alemã, Angela Merkel, já reagiu e afirmou que o social-democrata Frank-Walter Steinmeier será um "magnífico" Presidente da Alemanha e mostrou-se convicta da sua capacidade para alcançar consensos em "tempos difíceis".

Vai ser Presidente em tempos difíceis", sublinhou Merkel em breves declarações à imprensa após a votação na Assembleia Federal, onde Steinmeier, candidato de consenso de conservadores e sociais-democratas, obteve 931 votos dos 1.253 delegados presentes.

Na opinião de Merkel, Steinmeier tem não só o apoio da Assembleia, como da maioria do povo alemão.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pediu "unidade" num momento "crítico para a Europa", numa mensagem de felicitações enviada ao novo Presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier.

A sua nomeação surge num momento crítico para a Europa. Os desafios externos e internos que enfrentamos dificilmente poderiam ser maiores", afirmou Tusk, numa missiva dirigida a Steinmeier, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha.

Tusk acrescenta que "em tempos como estes, a unidade é mais importante do que nunca" e disse esperar que a Alemanha "continue a contribuir para o projeto europeu".

O presidente russo, Vladimir Putin, felicitou já Frank-Walter Steinmeier, pela sua eleição e convidou-o para visitar a Rússia “quando achar oportuno”, segundo uma nota de imprensa divulgada pelo Kremlin.

Na mensagem, Putin afirmou que "a gestão de Steinmeier num cargo de elevada responsabilidade irá favorecer o desenvolvimento das relações russo-germânicas (...) no caminho de fortalecimento de estabilidade e segurança no continente europeu e no mundo”.

O dirigente confirmou o interesse de Moscovo em “manter o diálogo construtivo sobre problemas da atualidade, tanto da agenda bilateral como internacional".