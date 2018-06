As autoridades alemãs encerraram, esta terça-feira de manhã, uma escola primária na localidade de Gesundbrunnen, em Berlim. De acordo com a polícia, existe uma "situação potencialmente perigosa", mas não adianta mais detalhes.

"[A polícia] foi chamada devido à suspeita de uma situação perigosa numa escola primária", informa a polícia de Berlim no Twitter.

