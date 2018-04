Uma carrinha embateu numa multidão em Muenster, na Alemanha, este sábado. O ataque fez quatro mortos, incluindo o condutor da carrinha, confirmou o Ministério do Interior da Alemanha.

O ataque ocorreu numa esplanada, em Muenster, no noroeste da Alemanha.

A polícia confirmou que pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, seis em estado grave.

O atacante suicidou-se.

As autoridades já assumiram que se tratou de um ataque terrorista

Nas redes sociais foram partilhadas imagens do local.

BREAKING: Heavy police presence after a possible Van crash in #Muenster pic.twitter.com/GCRf9gUyHY

Sitting on a patio.

Warm, pleasant, spring sun.

A sandwich. A glass of white wine.

Riesling; of course.

Conversation. Laughter.

Thoughts of the future.

Thoughts of the past. “What have we done?”

And a van.#Muenster pic.twitter.com/wjASOjEbYL

— Life Liberty Blog (@llatnpos) April 7, 2018