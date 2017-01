Em menos de 24 horas, o estabelecimento prisional estatal de Alcaçuz, na região brasileira de Natal, no estado brasileiro do Rio Grande do Norte, registou movimentações que resultariam num novo motim, depois do tumulto de sábado ter morto pelo menos 26 pessoas.

O vice-diretor daquela prisão, Jociélio Barbosa, referiu que alguns dos detidos do pavilhão 1, ligados ao sindicato do Crime do RN, subiram ao telhado e ameaçaram prisioneiros do pavilhão 5, que também estavam no telhado e têm ligações ao primeiro comando da capital.

Os agentes agiram e conseguiram conter o tumulto”, disse o responsável citado pelo Estadão.

Jociélio Barbora explicou que os prisioneiros têm livre circulação pelas áreas onde estão encerrados, assim como as áreas comuns, e que isso lhes facilita o acesso aos telhados dos pavilhões.

Em conferência de imprensa, o secretário da Justiça e Cidadania, Wallber Virgolino, referiu que os detidos pertencentes a organizações criminosas rivais estão separados, dentro do estabelecimento prisional, por uma distância aproximada de um quilómetro e que a guarda prisional assegura um trabalho de vigilância continuo para evitar o contacto e confronto entre fações inimigas.

No sábado, a prisão estadual de Alcaçuz enfrentou um motim que durou cerca de 14 horas e fez pelo menos 26 mortos, entre os quais havia corpos carbonizados e decapitados. A disputa entre organizações criminosas é a maior preocupação das autoridades.

Os presos, que se rebelaram às 17:00 horas de sábado no horário local (20:00 horas em Lisboa), renderam-se às 7:20 horas (10:20 horas em Lisboa) deste domingo, depois da intervenção da Polícia Militar (PM) e do BOPE, o batalhão de operações especiais.

Alcaçuz é a maior prisão do Rio Grande do Norte. Tem cerca de 1.150 presos em um espaço com capacidade total para 620.