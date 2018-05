O astronauta norte-americano Alan Bean morreu sábado num hospital em Houston, no Texas, nos Estados Unidos, aos 86 anos.

A notícia da morte de Bean, o quarto homem dos 12 homens que até hoje pisaram a Lua, foi avançada pela família e noticiada também pela agência espacial norte-americana NASA.

We're saddened by the passing of astronaut Alan Bean. The fourth person to walk on the Moon, he spent 10+ hours on the lunar surface during Apollo 12. Bean was spacecraft commander of Skylab Mission II & devoted his retirement to painting. Family release: https://t.co/bX8eXNQlSq pic.twitter.com/NJPQULjGlw

— NASA (@NASA) 26 de maio de 2018