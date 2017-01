Um dos 11 filhos de Osama Bin Laden, Hamza, que terá 26 anos, acaba de entrar para a lista dos terroristas mundiais. A razão? Ameaçou atacar os Estados Unidos.

Hamza está agora sujeito a “sanções por representar um sério risco de cometer atos terroristas, que ameaçam a segurança de cidadãos norte-americanos, a segurança nacional, política ou económica dos Estados Unidos”, considera do Departamento de Estado norte-americano.

A notícia não surpreende alguns analistas que, antes da morte do pai Bin Laden, em 2011, descreveram este jovem como o "príncipe herdeiro" do grupo terrorista de Al Qaeda.

Desde a mais tenra idade, o pai preparava-o para isto”, afirmou Peter Bergen, analista de segurança nacional, à CNN

Bergen, também autor de um livro sobre o jihadismo, chegou a demonstrar a sua preocupação face à doutrina “de todo o tipo de mensagens jihadistas” a que Hamza foi exposto.

Ele é um verdadeiro crente”, acrescentou o especialista.

Segundo avançou a CNN, os SEALS, comandos especiais norte-americanos responsáveis pela invasão do esconderijo do líder de Al-Qaeda, chegaram a pensar que o filho também teria sido morto no local ao lado do pai. Não era Hamza, mas outros filho. E a realidade, segundo o departamento de Estado norte-americano, é que a jovem promessa terrorista foi oficialmente anunciada como membro da Al Qaeda a 14 de agosto de 2015 através de uma mensagem de rádio do egípcio Ayman al-Zawahiri, sucessor do seu pai à frente da organização.



Nessa mensagem, Hamza pede aos membros da Al Qaeda para “perpetrarem atos de terrorismo nas capitais do Ocidente”, referem os EUA, que elencam várias outras mensagens.

Já em 2014 o jovem terrorista tinha convocado os “lobos solitários” jihadistas a desencadearem ataques contra os Estados Unidos, França, bem como “interesses israelitas” em Washington, França e Tel Aviv, capital financeira de Israel.

A última ameaça aconteceu a 9 de julho de 2016. A Al Qaeda divulgou uma mensagem de rádio em que "ameaçava vingar-se dos Estados Unidos e avisava que os americanos iriam ser alvo de ataques nos EUA e no estrangeiro", sublinha a nota da diplomacia de Washington.



A classificação de Hamza Bin Laden como terrorista mundial também teve em conta o pedido que este fez às tribos da Arábia Saudita para se unirem ao ramo da organização no Iémen numa “guerra santa” contra este país, que lidera uma coligação que tenta combater os terroristas iemenitas.