O maior avião comercial do mundo vai ser ainda maior. A Airbus vai acrescentar 80 lugares ao A380, que passará a ter uma capacidade para 575 passageiros.

O consórcio europeu respondeu ao desafio das companhias aéreas lançando-se na reformulação dos interiores do A380, conseguindo, através de poucas alterações, levar o maior avião do mundo quase até à marca dos 600 viajantes.

Algumas alterações são mais tradicionais, como adicionar lugares às filas, mas há outras novidades, que foram anunciadas esta semana na Expo Hamburgo, na Alemanha, de acordo com a Wired.

A principal será a reconfiguração das escadas que separam os dois pisos da aeronave, que serão desviadas da frente do avião mais para dentro da fuselagem, combinando a entrada dos passageiros para o andar de cima com a que a tripulação usa para aceder à sua sala privada de descanso. Só aqui estarão 34 dos 80 lugares previstos. Também as escadas em espiral na parte traseira do aparelho serão reconfiguradas para permitir mais espaço de arrumação.

Outra alteração visa a zona de descanso da tripulação atrás do cockpit, que será eliminada, garantindo mais três lugares premium na zona económica. Nesta zona premium, as filas vão passar de oito para nove lugares (e não para 11 como inicialmente previsto), permitindo, ainda assim, arranjar espaço para mais 34 assentos (23 em económica e 11 em premium).

No piso superior foram removidas zonas de arrumação laterais que permitem mais dez lugares em executiva, entre outras mudanças.

Esta nova capacidade do A380 é uma forma inteligente de corresponder às necessidades das companhias aéreas economizando nos gastos mas sem afetar o conforto dos passageiros”, explicou o responsável de estratégia e marketing da Airbus, Kiran Rao, em comunicado.

Havendo poucas ou quase nenhumas encomendas de aviões desta dimensão, a Airbus pretende não só rentabilizar os aparelhos já existentes como atrair os compradores.