A empresa de aviões Airbus anunciou, esta terça-feira, que pretende introduzir vários compartimentos no porão dos aviões, incluindo camas, para que os passageiros possam fazer as viagens de forma mais confortável.

A Airbus, que trabalha neste projeto em conjunto com a Zodiac Aerospace, refere que os módulos vão ser introduzidos na zona de carga dos aviões, ou seja, no porão, garantindo que "o piso de carga e o sistema de carga da aeronave não serão afetados".

Os módulos, que cabem dentro dos compartimentos da carga do avião, oferecem aos passageiros novas oportunidades de serviços adicionais, melhorando sua experiência, ao mesmo tempo que permitem às companhias aéreas diferenciar e acrescentar valor às suas operações comerciais", refere a empresa em comunicado.

Num vídeo de apresentação, publicado no Twitter, é possível ver as várias zonas que estarão ao dispor dos passageiros. O conceito é semelhante ao já existente nos "lounges" dos aeroportos, com a (grande) diferença de que agora será possível usufruir deste tipo de conforto durante as viagens.

Numa fase inicial, prevista para 2020, apenas os Airbus A330 estarão equipados com este tipo de áreas. No entanto, a empresa não exclui a hipótese de colocar este tipo de compartimentos no modelo A350.