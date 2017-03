A Air India declarou que bateu um recorde mundial ao voar à volta do mundo com uma tripulação totalmente feminina.

A agência Press Trust of India noticiou hoje que o voo se realizou na segunda-feira sobre o oceano Pacifico, de Nova Deli a São Francisco, e regressou a Nova Deli sobre o oceano Atlântico na sexta-feira.

Além da equipa totalmente feminina nos comandos e na cabine do avião, o restante pessoal envolvido no voo – incluindo no “check-in” e outras funções em terra e de controlo aéreo – era constituído apenas por mulheres.

De acordo com a informação divulgada, a Air India, a companhia de bandeira estatal, apelou ao “Guinness World Records” para reconhecer o feito.

O voo fez parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, que se assinala na quarta-feira.