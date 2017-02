Em 2016, os casos de violência contra jornalistas no Brasil cresceram 62,26%. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), os registos de agressões físicas, atentados, ataques, ameaças e intimidações passaram de 106, em 2015, para 172, em 2016.

Pelo menos 261 profissionais e órgãos de comunicação sofreram algum tipo de violência não-letal, segundo o levantamento anual da instituição.

Apesar deste crescimento no número de agressões, o relatório constatou que o número de assassinatos de jornalistas no Brasil caiu de oito, em 2015, para dois profissionais, em 2016.

Polícias têm perfil de agressor

Este ano, a Associação compôs também um perfil dos agressores, que no Brasil é constituído principalmente de agentes públicos.

[Os agentes públicos] que deveriam zelar pela segurança do cidadão são os que mais ameaçam, intimidam e agridem profissionais da comunicação, mesmo quando identificados com o crachá de imprensa. Os manifestantes aparecem em seguida na lista de agressores. Os profissionais de TV, jornal e rádios são as maiores vítimas", destaca o relatório.