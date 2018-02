Elementos da unidade de elite "Falcões" da polícia da África do Sul realizou buscas na manhã de quarta-feira à casa de família do grupo empresarial Gupta, em Joanesburgo, no quadro das investigações sobre tráfico de influências que atingem a cúpula do Estado sul-africano.

A operação está ligada” ao escândalo Captura do Estado", nome do caso de corrupção em que se encontra implicado o presidente Jacob Zuma, disse à comunicação social o brigaderio e porta-voz da polícia, Hanqwani Mulaudzi.

Pouco depois das 8:00 (6:00 em Lisboa) um veículo civil escoltado por carros da polícia abandonou a propriedade da família Gupta.

Mais tarde, a polícia e o Ministério Público confirmou terem sido feitas três detenções e decorrerem negociações com duas outras pessoas para que se entreguem às autoridades.

A polícia não identificou os detidos, Contudo, a estação sul-africana ENCA TV diz que um deles é um dos três irmãos Gupta.

Fonte judicial adiantou entretanto à agência noticiosa Reuters que a polícia terá mandados para efetuar entre cinco e sete detenções, sem que as mesmas incluam membros do governode Jacob Zuma.

Além das mansões dos irmãos Gupta, empresários de origem indiana, um segurança confirmou à agência noticiosa Reuters que os escritórios da holdinh Oakbay foram também vasculhados pela polícia, quando eram 7:30 da manhã em Joanesburgo.

Zuma calado

As buscas acontecem numa altura em se espera uma decisão do presidente do país, Jacob Zuma, sobre o eventual afastamento do cargo de chefe de Estado, exigido pelo seu prórpio partido, o ANC, maioritário no parlamento sul-africano desde as primeiras eleições multiraciais em 1994.

O país enfrente uma crise política devido aos casos de alegada corrupção que envolvem o presidente, que poderá ter de enfrentar a justiça, uma decisão que deverá ser conhecida no próximo dia 23.

O Congresso Nacional Africano (ANC), presidido desde dezembro por Cyril Ramaphosa, determinou que Zuma deve abandonar o poder, aguardando uma decisão oficial.

Esta quarta-feira, esperava-se que Jacob Zuma, às 10:00 locais (8:00) em Lisboa, falasse ao país, comunicando a sua decisão.

Os serviços da presidência comunicaram entretanto para "se aguardar uma notificação oficial", que ainda não ocorreu.