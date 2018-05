O cineasta Carlos Carvalho morreu, aos 47 anos, depois de ter sido atingido por uma girafa, na passada quarta-feira, na África do Sul, segundo conta a CNN.

O sul-africano estava a filmar quando foi atacado. Posteriormente, foi levado para o hospital de Joanesburgo, onde acabou por morrer.

Carlos Carvalho estaria a tentar obter melhores imagens da girafa, quando o animal balançou a cabeça sobre ele.

O cineasta aproximou-se da girafa por iniciativa própria, uma vez que ignorou todas as medidas e protocolos de segurança ao aproximar-se tanto da girafa, que se balançou sobre a sua cabeça, estabeleceu contacto com o cineasta e derrubou-o. Infelizmente, o golpe acabou por ser fatal", explica a Glen Afric, a reserva onde estavam a decorrer as filmagens.