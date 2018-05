O Governo moçambicano anunciou esta sexta-feira a realização de um funeral oficial para o líder do maior partido da oposição em Moçambique, Afonso Dhlakama, que morreu na quinta-feira, vítima de doença.

A decisão enquadra-se no âmbito do cumprimento da lei que aprova o Estatuto Especial do líder do segundo partido com assento parlamentar", declarou a porta-voz do Conselho de Ministros, Ana Comoana, após uma sessão extraordinária do órgão em Maputo.