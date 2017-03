Cerca de 250 migrantes morreram, esta quinta-feira, depois de os barcos insufláveis em que seguiam terem afundando na costa da Líbia, no mar Mediterrâneo, anunciou uma organização de ajuda espanhola.

A Proactiva Open Arms adiantou que já recuperou cinco corpos que boiavam perto de dois barcos insufláveis. Cada um deles devia transportar mais de 100 pessoas. A guarda costeira italiana já confirmou o número de vítimas resgatadas.

Uma responsável desta organização, Laura Lanuza, indicou que os cinco corpos são de pessoas jovens. A explicação para o que aconteceu residirá no facto de este tipo de embarcações e starem frequentemente sobrecarregadas.

Dead migrant attached to life jacket is seen off the Libyan coast during a SAR operation by Spanish NGO @openarms_fund , March 23, 2017. pic.twitter.com/8fI54yyCck