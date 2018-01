Os talibãs reivindicaram o ataque de sábado à noite a um hotel de luxo em Cabul, que resultou em pelo menos seis mortos.

O ataque terminou hoje de manhã, 12 horas depois de um grupo armado ter invadido a unidade, com o balanço provisório a apontar para seis mortos, um dos quais estrangeiro.

O ataque terminou, todos os atacantes foram mortos. Cento e vinte e seis pessoas, entre as quais 41 estrangeiras, foram retiradas em segurança”, afirmou o porta-voz do ministro do Interior do Afeganistão, Najib Danish, hoje de manhã.