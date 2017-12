Pelo menos seis civis morreram num atentado suicida hoje em Cabul, perto de um complexo da principal agência dos serviços secretos afegãos (NDS), informou um porta-voz do Ministério do Interior.

O atacante, que também morreu, detonou um cinto de explosivos pelas 08:00 locais (03:30 em Lisboa), perto das instalações do Diretório Nacional de Segurança na zona de Shashdarken, disse à Efe o porta-voz Nasrat Rahimi.

Este ataque, cometido na altura em que funcionários chegavam ao trabalho, ocorre uma semana depois de outro ataque contra um centro de treino do NDS na capital afegã.

Najib Danish, também porta-voz do Ministério do Interior, disse à AFP que seis civis que estavam num carro morreram na explosão.

“Seis pessoas morreram e outras três ficaram feridas”, disse.

Segundo um jornalista da AFP no local, o ataque foi registado perto da entrada principal de um complexo do NDS. As forças de segurança bloquearam a rua principal que dá acesso ao edifício.

O ataque não foi reivindicado no imediato, disse Rahimi.