Esta quarta-feira faz um ano dos atentados terroristas, no aeroporto e no metro, em Bruxelas. Morreram 32 pessoas e mais de 300 ficaram feridas. A foto de uma mulher, ferida no aeroporto, sentada numa cadeira, ensanguentada, com parte do corpo descoberto, tornou-se o símbolo das vítimas dos ataques. Um ano depois, regressou à Bélgica, e numa entrevista à CNN recordou o que aconteceu e tudo o que sofreu depois, durante meses.

Nidhi Chaphekar, assistente de bordo da Jet Airways, estava no aeroporto de Zaventem para ir trabalhar. Ia apanhar um voo para Newark, Nova Jérsei.

“Eu vi o primeiro bombista suicida e não conseguia perceber o que se tinha passado”, recorda, “parecia que alguma coisa tinha explodido. Sempre pensei que tinha sido uma cadeira de rodas com baterias de lítio”.

A primeira reação foi de ajudar, mas as colegas impediram-na.

“Naqueles momentos, poucos segundos, enquanto falávamos, a multidão corria em todas as direções. Procuravam saídas no meio do caos. Corriam na nossa direção, havia choro, as pessoas começaram a gritar”

Nidhi Chaphekar, de 41 anos, também procurou uma escapatória e andou em direção a uma estátua de Olivier Strebelle, no hall central das saídas do aeroporto. É quando se dá a segunda explosão.

“Eu voei, alguns metros, talvez…” conta à CNN, “aterrei nas minhas pernas e colapsei. Foi assim que fiz o corte, atrás, na cabeça”.

Queria mexer-se e não conseguia, o trauma era muito intenso.

“Eu olhava, mas não conseguia ver nada por causa do fumo. Continuei a dizer a mim própria ‘Nidhi mexe-te’. Mas as minhas pernas estavam mal, não conseguia mexer-me”

Um soldado passou a correr. Ela chorou e pediu-lhe ajuda. É assim que se senta na cadeira, onde foi tirada a fotografia. Tinha a cara coberta de sangue, queimaduras e uma ferida grave no pé esquerdo. Lembrou-se do curso de primeiros socorros, procurou o fio onde tinha o cartão que lhe permita passar a segurança, para fazer um torniquete no pé. Mas já não tinha o cartão.

“Queria estancar o sangue. Era por isso que tinha a perna em cima do braço da cadeira”

Enquanto esperava pelas equipas de emergência, e apesar de gravemente ferida, foi oferendo ajuda e apoio aos sobreviventes que passam por ela. E explica o motivo: “Estava a tentar mostrar esperança, de que tínhamos sobrevivido e íamos sobreviver”

Duas horas e meia depois foi levada para um hospital. Respondeu a todas as perguntas e deu os dados do marido em Mumbai, para poderem informar a família. Já devia haver notícias dos atentados e ela estava preocupada com os filhos, de 15 e 11 anos. Eles deviam estar com medo. Ainda foi transferida de hospital, para recuperar, e só depois regressou à Índia.

Nidhi Chaphekar (Imagem CNN; cedida pela família)

Nove horas depois das explosões, a família ainda não sabia do seu paradeiro e como se encontrava. Na verdade, foi a icónica fotografia, que correu mundo, a dar esperança aos mais próximos de Nidhi Chaphekar.

“Durante nove horas foi aquela fotografia que deu esperança aos meus filhos”, afirma. “A fotografia não mostra que estou muito afetada. A fotografia mostra que ‘ela está ali, ela está viva, ela está sentada, ela está bem, vai ser tratada e vai voltar’”, recorda.

O marido foi ter com ela à Bélgica e passou os 23 dias seguintes em coma induzido.

“O meu estado de saúde estava a piorar, devido às peças de metal espalhadas pelo corpo e que pareciam ossos”

Acordou em abril e não sabia quem era. Uns dias mais tarde, recuperou a memória. É então que lhe mostram a fotografia, pela primeira vez. Surpreendeu-se com o ar indefeso que tinha.

Nidhi Chaphekar, momentos após o atentado. Foto de Ketevan Kardava

“Como hospedeira ajudamos outros. Naquele momento sentia-me impotente, sem poder ajudar ninguém. Foi difícil aceitar aquele cenário”, afirma de forma clara. “Mostra a dor que eu sentia mostra tudo”.

A imagem foi captada com a câmara de um telemóvel de uma jornalista georgiana, Ketevan Kardava, que também se encontrava no aeroporto no momento das explosões. Durante meses mantiveram-se em contacto. Quando regressou a Bruxelas, devido ao aniversário de um ano dos fatídicos atentados, encontraram-se.

“Eu abracei-a. Eu agradeci-lhe”, conta Nidhi Chaphekar à CNN.

Nem a jornalista tinha ideia do impacto que aquela fotografia, partilhada nas redes sociais, iria ter. O caminho da recuperação tem sido longo e difícil. Na verdade, ainda não acabou. Ainda terá de ser operada mais vezes até, eventualmente, poder regressar ao trabalho e voar. “É a minha paixão”.

Bruxelas assinala, esta quarta-feira, o primeiro aniversário dos atentados de Bruxelas, com algumas cerimónias simbólicas. Chaphekar e o marido vão estar presentes. Tal como muitas outras vítimas e familiares.

Assume o conflito que sentiu antes de aceitar o convite para voltar ao aeroporto, mas preferiu focar-se no lado positivo.

“Olha para isto como uma forma de dar esperança aos outros, porque a vida é feita de altos e baixos. É como uma montanha russa – umas vezes em cima, outras em baixo. Umas vezes anda depressa, outras anda devagar”

Nidhi Chaphekar acrescenta ainda: “Quero dizer às pessoas que sozinhos não podemos sobreviver. Precisamos das pessoas. Precisamos de plantar as sementes do amor e da compaixão. Precisamos de as regar com fé e relações humanas. Para depois colhermos a beleza da fruta, da paz e da prosperidade”

Perdeu 50 % do sangue nesse dia

Nidhi Chaphekar não foi a única vítima dos atentados a regressar a Bruxelas para assinalar esta data. O ex-basquetebolista internacional Sébastien Bellin também ficou ferido. Gravemente ferido. Perdeu 50% do sangue nesse dia. Uma imagem sua, deitado no chão do aeroporto, também se tornou viral nas horas após os atentados. Tal como Nidhi, a fotografia também se tornou um símbolo dos ataques terroristas.

Sébastien Bellin foi apanhado pela segunda explosão

A equipa de basquetebol de Antuérpia encontrava-se, na altura do atentado, no aeroporto para partir para Varese, em Itália, a fim de disputar os quartos de final da Eurocup.

Em declarações à BBC, Sébastien Bellin explica porque resolveu ir a Bruxelas. Já foi submetido a oito cirurgias e ainda está a recuperar. Mas, pelo menos, já voltou a andar. E esse foi um grande desafio:

“Passar de ser um basquetebolista profissional, ser muito ativo, para recomeçar quase do zero”

Na verdade, desde o atentado Sébastien Bellin já passou diversas vezes no aeroporto de Zaventem. A sua presença nas cerimónias, são apenas mais uma passagem. Todas as vezes que regressou, foi sempre duas horas mais cedo, antes da hora marcada do voo.