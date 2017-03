Dois homens estão a ser investigados depois de terem sido filmados a descarregar as malas dos passageiros de uma forma "pouco cuidadosa", a ponto de atirarem as malas de qualquer maneira e algumas caírem para o chão. O incidente aconteceu à chegada de um voo no aeroporto de Luton, em Londres. O vídeo foi feito por um passageiro de outro voo e, depois, foi partilhado nas redes sociais.

As malas dos passageiros de um voo da companhia aérea EasyJet, proveniente de Copenhaga e com destino a Londres, foram vistas, e filmadas, a serem descarregadas do avião e atiradas de forma pouco cuidada, por dois funcionários da empresa de handling (assistência em escala) Menzies Aviation.

A empresa de handling do aeroporto classificou a situação como “inaceitável” e avançou que já estava em curso uma investigação, confirmou ao jornal britânico Evening Standard.

O momento foi registado por um passageiro que estava à espera de voo e ficou indignado com o tratamento dado às bagagens. “Terrível”, afirmou ao Evening Standard. "Eu e o meu irmão estávamos a ver o avião a ser parqueado, ao pé da porta de embarque. Depois também assistimos quando a equipa começou a descarregar”, conta Jonas Ozolins.

Os dois homens estacionaram o carro que leva as malas (do avião) e começaram a descarregar. A primeira mala foi atirada para a parte de trás do carro. O meu primeiro pensamento foi que ele calculou mal a distância e que tinha sido um acidente. De seguida, as outras malas continuavam a voar. Agarrei no meu telefone e comecei a filmar, para ajudar os donos das malas, se algum objeto de valor se partisse”, descreveu. Fiquei muito chateado com o comportamento pouco profissional”, acrescentou.

Um porta-voz da empresa de handling disse que "a Menzies Aviation considera o transporte de bagagens dos passageiros que realiza é seguro" e, por isso, "o comportamento demonstrado neste vídeo é inaceitável”.

A EasyJet também comentou a situação ao mesmo jornal.