Donald Trump telefonou ao presidente da Câmara dos Representantes a solicitar a suspensão do debate sobre o Trumpcare, para substituir o plano de saúde do seu antecessor Barack Obama.

Na sequência disso, os líderes republicanos acabaram por retirar, de forma abrupta a proposta de lei que visava acabar com o Obamacare, por falta de votos.

Com esta retirada da proposta da lei, os republicanos evitaram uma derrota humilhante para Donald Trump.

A porta-voz do presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan, indicou que o texto foi retiraoddepois de Trump lhe ter telefonado e solicitado a suspensão do debate, sem o levar a votação.

Braço de ferro entre os próprios republicanos

Vários dias de negociações entre os representantes republicanos não conseguiram convencer, pelo menos, 35 deles, segundo a contabilização da televisão CBS.

Com a oposição, essencialmente democrata, a opôr-se também à nova lei, dos 241 deputados, a maioria republicana só poderá dar-se ao luxo de perder 20 votos para aprovar o plano de Trump.

A mensagem é: ou é aprovado ou fica o Obamacare", sustentou um dos maiores aliados de Trump, o deputado por Nova Iorque, Chris Collins.

Os republicanos que se opõem ao decreto de Trump consideram sobretudo que a medida não vai tão longe quanto devia na erradicação do chamado Obamacare.

O anterior presidente Barack Obama fez do seu plano de Saúde uma prioridade dos seus dois mandatos.

Cerca de 20 milhões de norte-americanos terão conseguido cobertura por seguros de saúde por via legal com o Obamacare, que obrigava empregadores e trabalhadores a subscreverem-nos, dando apoios estatais para que o número de beneficiários aumentasse.

O fim do Obamacare foi um dos cavalos de batalha de Donald Trump durante a campanha eleitoral. Chegado à Casa Branca, é mais uma das medidas que o presidente pretende agora pôr em marcha.

No seu decreto, Trump acaba com impostos criados para subsidiar o Obamacare, termina com as penalizações aplicáveis a quem não subscreva um seguro de saúde, modifica os subsídios fiscais de ajuda e corta o financiamento estatal do programa MedicAid, destinado a milhões de pobres e deficientes. Medidas que serão escassas para alguns renitentes deputados republicanos.