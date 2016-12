Um cantor norte-americano foi convidado a abandonar um avião da companhia Delta, esta quarta-feira, por alegadamente estar a falar ao telefone em árabe.

Adam Saleh é um conhecido Youtuber nova-iorquino com trabalhos realizados como ator e cantor de rap e fazia o voo de ligação entre Londres e Nova Iorque.

O incidente aconteceu enquanto o avião ainda estava no aeroporto de Heathrow e também envolveu um amigo de Adam Saleh.

O norte-americano publicou um vídeo nas redes sociais do momento em que membros da tripulação o acompanham para fora do avião.

No vídeo, o homem explica que alguns passageiros alegaram sentirem-se inconfortáveis com a atitude do cantor.

Fomos expulsos do avião da Delta porque estava a falar ao telemóvel em árabe com a minha mãe”, explica o músico na publicação que já corre mundo depois de ser partilhada milhares de vezes.

A companhia aérea confirmou que dois passageiros foram retirados do avião e reagiu na conta do Twitter para justificar a ocorrência. De acordo com o comunicado publicado na página da empresa, os passageiros foram expulsos da aeronave por causa de comportamentos inadequados.

Com base nas informações recolhidas até o momento, parece que os clientes que foram retirados do avião queriam entrar o cockpit e tiveram comportamentos provocatórios, incluindo gritos”, refere o comunicado.