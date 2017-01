Comer torradas queimadas, batatas demasiado fritas ou assadas aumenta o risco de cancro, alerta a Food Standards Agency (FSA).

Tudo porque os alimentos ricos em carbo-hidratos e pobres em proteínas – como a batata e o pão - formam acrilamida, uma substância que faz parte da dieta da maioria das pessoas e que pode ser nociva para a saúde.

Segundo um estudo da FSA, está provado que a acrilamida causa cancro em animais. Apesar de ainda não estar provado que o seu efeito é o mesmo em humanos, os cientistas acreditam que sim.

As investigações mostram que esta substância tem sido encontrada em alimentos confecionados acima dos 120 graus, como é o caso das torradas, batatas fritas e assadas, bolos, bolachas, café, biscoitos e cereais de pequeno-almoço.

De acordo com a FSA, uma fatia de pão torrado quanto mais tostada ficar, mais acrilamida tem porque, durante o processo, o açúcar, aminoácidos e água do pão produzem uma reação que gera a substância.

Para alertar a população para os prováveis efeitos nefastos da acrilamida, a agência britânica para a alimentação lançou uma campanha com o slogan "Go for Gold". O objetivo é alertar a população para a correta confeção dos alimentos para reduzir o consumo daquela substância.

A FSA insiste que não quer assustar ninguém e que não descreveria o risco como significativo, no entanto, é importante reduzir este consumo.

Não podemos apontar para as pessoas e dizer que a pessoa tem cancro por causa da quantidade de acrilamida que consome. (…) Não estamos a dizer para evitar determinados alimentos ou grupos de alimentos, mas para variar a alimentação para diminuir os riscos. Não estamos a dizer às pessoas para se preocuparem com o pedaço ocasional de comida cozinhada demasiado. Trata-se de gerir o risco durante toda a vida”, afirmou o diretor da FSA, Steve Wearne.

A acrilamida foi descoberta, por acaso, durante um estudo sueco em 2002 e poderá estar na origem de alguns tipos de cancro, problemas de infertilidade, degeneração cognitiva e outras doenças.