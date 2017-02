O Irão vai receber na terça-feira a parte final de um carregamento de concentrado de urânio, fornecido pela Rússia, no âmbito do acordo nuclear com as grandes potências, foi hoje anunciado.

O primeiro carregamento chegou a 26 de janeiro por avião e o último vai chegar amanhã, terça-feira (…). No total, 149 toneladas de concentrado de urânio vão ser somadas às reservas do país”, disse Ali Akbar Salehi, chefe da Organização de Energia Atómica do Irão à agência de notícias Fars.

Ali Akbar Salehi acrescentou que desde a entrada em vigor do acordo nuclear com as grandes potências em janeiro de 2016, o Irão tinha “importado 210 toneladas de concentrado de urânio e enviado, em contrapartida, para o estrangeiro urânio enriquecido a 3,5%”, conforme previsto no acordo.

Depois de ano e meio, com sanções em curso, negociações tiveram como resultado o entendimento entre os sete países envolvidos sobre o programa nuclear do Irão.

O acordo alcançado, com forte empenhamento e aplauso do então presidente dos EUA Barack Obama, prevê que inspetores internacionais acedam a locais no Irão, onde haja produção nuclear. De forma a tirar a limpo, que o país não está a fabricar armamento.

Algumas sanções ao Irão foram levantadas, mas outras mantiveram-se, nomeadamente as que respeitam à venda de armamento ao regime de Teerão.

A administração do novo presidente dos EUA, Donald Trump, já mostrou o seu desagrado com o acordo e já admitiu que pode vir a ser desmantelado.

Donald Trump nunca escondeu o seu desagrado com o entendimento alcançado entre o Irão e os cinco países membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas e a Alemanha. Em março, ainda em pré-campanha eleitoral, Trump afirmou sem rodeios que revogar esse acordo com o Irão seria um dos pilares da sua política externa.