Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas, na quinta-feira à noite, na colisão entre duas viaturas na província de Toledo, em Espanha, indicaram os bombeiros.

O acidente ocorreu depois das 22:00 (menos uma hora em Lisboa) na estrada CM-4009, localizada no limite do município de Escalonilla, em Toledo, para onde foram destacados efetivos da Guarda Civil, várias ambulâncias e três carros dos bombeiros.

Todas as vítimas tiveram de ser desencarceradas, uma operação que se prolongou até por volta da meia-noite.

O acidente ocorreu na véspera da "Operação Saída", que marca o início do verão nas estradas espanholas, a partir das 15:00 desta sexta-feira.

As autoridades espanholas preveem 89 milhões de deslocações rodoviárias até setembro, quatro milhões mais do que no ano passado.