O lançamento do foguetão Falcon 9 da SpaceX lançou a semana passada a confusão entre os habitantes do estado da Califórnia, nos EUA, deixando um curioso rasto no céu.

A situação foi tão estranha para alguns que chegou a ser considerada a hipótese de se tratar de um OVNI. Para outros, deslumbrados com as luzes misteriosas que viam no céu, as consequências foram mais drásticas. Que o diga quem ia ao volante na interestadual 10, a autoestrada meridional que vai da Califórnia, na costa Leste, até à Florida, na costa Oeste do país.

Na noite de 22 de dezembro, o Falcon 9 descolou com uma valiosa carga de dez satélites e o voo do foguetão pôde ser visto claramente no céu.

A câmara de um carro que circulava na interestadual 10, na zona de Beaumont, a cerca de 145 quilómetros da cidade de Los Angeles, registou as belas imagens do foguetão e também uma consequência inesperada do lançamento.

Conforme se vê no vídeo publicado no YouTube, uma imprudência, que aparentemente resultou da observação das luzes no céu, causa um acidente entre três veículos.

De acordo com o Business Insider, o lançamento do Falcon 9 causou uma "grande confusão" no sul da Califórnia, que incluiu várias chamadas para serviços de emergência, feitas por pessoas que não foram informadas sobre o evento.

