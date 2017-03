Alcides Moreno trabalhava a limpar janelas nos edifícios mais altos de Nova Iorque. Há quase 10 anos, no dia 7 de dezembro de 2007, sofreu uma queda de uma altura equivalente a 47 andares (quase 150 metros). Sobreviveu e agora conta a história.

Em declarações à BBC, recorda que trabalhava como limpa vidros e no momento do incidente estava a lavar uma fachada do edifício Solow Tower em Manhattan.

Gosto de ver as janelas bem limpas. Adorava fazê-lo”, disse Alcides.

O equatoriano e o irmão, Edgar, mudaram-se juntos para Nova Iorque à procura de emprego. No dia do incidente os dois irmãos estavam ambos no topo do edifício, quando os cabos que sustentavam a plataforma onde estariam suspensos se soltaram.

Edgar não sobreviveu à queda, ao contrário de Alcides que sofreu inúmeras lesões - partiu as costelas, as duas pernas e o braço direito, mas sobreviveu. O diretor do hospital de Nova Iorque para onde Alcides foi transferido garante ter sido “um milagre”.

Só quando Alcides acordou do coma, três semanas depois, é que soube da morte do irmão.

Perdê-lo foi horrível. Morávamos em Nova Jersey e estávamos sempre juntos. Ele trabalhava comigo e morreu a trabalhar comigo”, disse.

Sobre as razões que levaram à queda dos dois irmãos, uma investigação identificou que a plataforma onde estavam suspensos não tinha recebido a manutenção adequada e que os cabos não estavam presos corretamente ao edifício.

Aos 46 anos, por sua vontade, voltava a limpar janelas, mas, por razões médicas, não o pode fazer.