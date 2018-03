Um acidente de autocarro no centro das Filipinas causou hoje 19 mortos e 21 feridos, estando as causas a ser investigadas.

O autocarro caiu numa ravina na localidade costeira de Sablayan, a oeste da ilha de Mindoro, cerca de 250 quilómetros a sul de Manila.

“Segundo as primeiras informações, o condutor perdeu o controlo do veículo”, explicou à agência espanhola Efe o responsável da polícia de Mindoro Ocidental, Ronie Estepa.

Os cadáveres das 19 vítimas mortais serão entregues às famílias, enquanto os 21 feridos estão estáveis e fora de perigo de vida, indicou o responsável.

As autoridades abriram uma investigação para determinar se o acidente foi causado por erro humano ou falha do autocarro.

Em dezembro passado, um outro acidente com um autocarro na mesma província causou a morte a duas pessoas e 38 feridos.

O mau estado do pavimento, a fraca sinalização de muitas estradas, a excessiva antiguidade da frota de autocarros ou a falta de cuidado com as normas de trânsito, entre outros fatores, tornam relativamente frequentes este tipo de acidentes mortais nas Filipinas.