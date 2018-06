Um autocarro saiu segunda-feira da estrada e caiu numa vala perto da cidade de Prescott, no Ontário, Canadá, levando a que 24 pessoas fossem transportadas para o hospital, algumas delas em risco de vida, segundo as primeiras infomações da polícia local.

A agente Suzanne Runciman afirmou que o autocarro transportava 37 pessoas, entre elas o condutor e um guia turístico, quando saiu da estrada.

A ideia que temos é que são turistas, uma vez que tinham um guia turístico com eles no autocarro”, disse a agente policial, acrescentando que as vítimas não falavam inglês.