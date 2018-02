Pelo menos uma pessoa morreu e outros 22 passageiros ficaram feridos na sequência do choque entre dois comboios na cidade de Niklasdorf, no centro do Áustria, de acordo com a polícia austríaca.

Há três crianças entre os feridos. A vítima mortal é uma mulher, conforme indicou a polícia no Twitter.

Bei der #Zugkollision in Niklasdorf wurden 22 Personen leicht verletzt (davon drei Kinder). Bei der tödlich verletzten Person handelt es sich um eine Frau. — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) 12 de fevereiro de 2018

O porta-voz da polícia, Leo Josefus, disse que um comboio atingiu outro por volta das 12:25 locais (13:25 em Lisboa) perto da estação da cidade de Niklasdorf, que fica a 60 quilómetros a norte de Graz.

Josefus referiu que uma pessoa morreu e que as equipas de socorro já estão no terreno.

O porta-voz da polícia sublinhou que a causa do acidente ainda não foi clarificada.

As autoridades já estão a investigar as causas do acidente.