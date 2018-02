Um choque entre um comboio de passageiros e um comboio de mercadorias fez, pelo menos, dois mortos e mais de 50 feridos, na Carolina do Sul, nos EUA.

O comboio de passageiros descarrilou quando viajava de Nova Iorque em direção a Miami, com 139 passageiros e oito tripulantes.

A informação foi confirmada pelas autoridades locais.

#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi

— Lexington Sheriff (@LCSD_News) 4 de fevereiro de 2018