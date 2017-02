Um avião com 130 pessoas a bordo derrapou, durante a aterragem no aeroporto indonésio de Yogyakarta, esta quarta-feira à noite. De acordo com a companhia aérea Garuda e com o Ministério dos Transportes indonésio, as fortes chuvas que se faziam sentir no local, na altura da aterragem, poderão estar na origem do acidente.

O avião transportava 123 passageiros e sete tripulantes. Ainda de acordo com a companhia aérea, citada pelas agências noticiosas internacionais, ninguém ficou ferido, no acidente que envolveu um Boeing 737-800, proveniente de Jakarta.

O Aeroporto Internacional Adisutjipto, na cidade de Yogyakarta, ilha de Java, teve de ser encerrado, provocando fortes transtornos no tráfego aéreo e na vida de centenas de pessoas, que se viram obrigadas a passar a noite no aeroporto.

Os voos de e para o aeroporto foram desviados para a cidade de Solo. A situação só deve normalizar esta quinta-feira à tarde.