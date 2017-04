Pelo menos 24 pessoas morreram esta terça-feira, quando o autocarro onde viajavam caiu numa ravina numa cidade montanhosa no norte das Filipinas, afirmaram fontes oficiais.

Os restantes 45 passageiros foram resgatados pelos serviços de socorro, que utilizaram cordas para descer pela ravina e chegar aos destroços do autocarro, afirmou um oficial responsável pela equipa de resgate, Mark Raymond Cano, citado pela Associated Press.

LOOK: At least 23 passengers died, 30 others injured when a bus fell into a 100-foot ravine in Barangay Capintalan, Nueva Ecija. pic.twitter.com/cRJT1NX38L