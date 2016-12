O cantor russo Roman Valutov, 29 anos, devia ter seguido no avião militarTu-154 que caiu a 25 de dezembro no Mar Negro, mas salvou-se porque tinha o passaporte caducado. Os ocupantes do avião morreram todos.

O voo militar, que transportava cantores da Rússia para a uma atuação junto das tropas do Kremlin na Síria, conta a um jornal russo que regressou a casa frustrado por não ter consegui embarcar.

“Fiquei enervado com o problema com o meu passaporte, mas voltei para casa. Às três da madrugada, comecei a receber telefonemas de pessoas que perguntavam se eu estava vivo. Fui verificar e o meu nome estava na lista dos mortos”. E ficou em choque, relatou ao jornal Lenta.ru

Roman Valutov deveria viajar com o grupo coral e de dança Alexandrov Ensemble, do Exército russo, para participar nas comemorações do Ano Novo da base aérea síria de Khmeimim, em Latakia, onde a Rússia tem um agrupamento de aviões de guerra.

Tudo aponta para erro do piloto ou falha técnica na queda do avião militar russo que caiu no Mar Negro com 92 pessoas a bordo, um desastre do qual não resultaram sobreviventes.

"As principais pistas não incluem a ideia de um ato terrorista", disse o ministro russo dos Transportes, Maxim Sokolov, numa conferência de imprensa em Sochi, citado pelas agências internacionais.

"Estamos a trabalhar na suposição de que as causas da catástrofe possam ter sido técnicas ou um erro do piloto".

A Rússia realiza esta segunda-feira um dia de luto nacional, tendo alargado as operações de busca para recuperar os corpos dos passageiros e a caixa negra do aparelho.

O avião partiu de Sochi rumo a Lakatia, na Síria, mas pouco depois desapareceu dos radares.