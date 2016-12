Pelo menos duas pessoas morreram e 38 ficaram feridas esta quarta-feira, no norte da Índia, depois de 15 carruagens de um comboio terem descarrilado. No vídeo seguinte podemos ver o estado em que ficou a composição.

