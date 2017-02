As imagens de um menino nigeriano, acusado de bruxaria e abandonado nas ruas para morrer, a beber água e a comer bolachas oferecidas por uma mulher dinamarquesa, emocionaram o mundo. Anja Ringgren Lovén tirou-o das ruas, deu-lhe casa e um novo nome – Hope. Em português a palavra significa "esperança".

Há pouco tempo Anja divulgou, na redes sociais, uma nova foto com um significado especial. Recriou a imagem do resgate, um ano depois, mas no primeiro dia de escola. Desta vez, Hope, agora com três anos, está feliz, vestido, calçado e com uma mochila às costas. A primeira imagem é de 30 de janeiro de 2016, a segunda é de 30 de janeiro de 2017.

Anja Ringgren Lovén e o marido criaram uma instituição para acolher crianças abandonadas após serem acusadas de bruxaria, a African Children’s Aid Education and Development Foundation. O espaço acolhe hoje 30 crianças, que tal como Hope procuram uma oportunidade para viver.

A imagem da dinamarquesa a ajudar o pequeno menino ajudou o casal a angariar mais verbas para a Fundação. Segundo o jornal britânico The Independent, conseguiram um milhão de dólares (cerca de 900 mil euros).

Numa entrevista ao Huffington Post, Anja Ringgren Lovén explica que numa primeira visita à Nigéria conheceu uma criança que havia sido brutalmente espancada, quase até à morte. Impressionada com o que tinha visto, vendeu tudo o que tinha na Dinamarca e mudou-se para o país africano para criar uma fundação.

É já com a instituição a funcionar, que recebe uma telefonema a dar conta de um bebé, com dois/três anos, abandonado e a viver nas ruas dos os restos que as pessoas davam. Encontrou Hope. Tinha sobrevivido sozinho durante oito meses. Hoje, mais do que um símbolo, Hope é o retrato da esperança e a prova de que é possível tornar a vida melhor, com a ajuda de todos.

Na sua página de Facebook, Anja divulga fotos e vídeos dos meninos que vivem na sua fundação. Mas não só. Ela também tem um filho, com a mesma idade de Hope e os dois são inseparáveis.