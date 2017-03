Observadores nos Estados Unidos consideraram que a Coreia do Norte pode estar na fase sinal dos preparativos para realizar um novo teste nuclear, de acordo com imagens de satélite.

As fotografias, tiradas a 25 de março, mostram um elevado nível de atividade na base de Punggye-ri (nordeste) que "sugere (…) que os preparativos para um teste estão bastante avançados", explicou o ‘site’ 38North, ligado à Universidade norte-americana Johns Hopkins.

De acordo com a análise da página especializada na Coreia do Norte, foram instalados cabos no exterior da chamada galeria norte da base, onde o exército norte-coreano realizou as explosões mais recentes, a última em setembro.

"É provável que este equipamento seja utilizado para iniciar o teste, recolher dados da explosão e processar os dados", acrescentou o 38North.

O 38North referiu que as imagens "não fornecem provas suficientes sobre a presença de um dispositivo nuclear" na base "nem sobre o momento em que será realizado o teste".

Na semana passada, o exército norte-americano chegou à mesma conclusão ao observar a atividade no regime norte-coreano.

Sob o comando de Kim Jong-un, que chegou ao poder em 2011, Pyongyang redobrou esforços no desenvolvimento dos programas nuclear e de mísseis, apesar de estar sujeito a sanções da ONU.