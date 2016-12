Várias pessoas ficaram feridas esta noite numa discoteca em Istambul, na Turquia, na sequência de um ataque armado, avança a Reuters.

O ataque aconteceu cerca das 2:00 de domingo (hora local), na discoteca "Reina", na zona de Besiktas.

​De acordo com a televisão turca NTV, os atacantes são dois indivíduos vestidos de Pai Natal, que entraram a disparar na discoteca. Várias ambulâncias estão no local.

#Turkey Footage near #İstanbul nightclub, where gunfire was reported. Turkish TV says there are injured people pic.twitter.com/D6Sesl9xfd