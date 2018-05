O parque de Morisset, em Nova Gales do Sul, na Austrália, recebe todos os dias milhares de turistas para ver e tirar fotografias aos cangurus que ali habitam. Apesar dos avisos para não alimentar os animais, os turistas insistem em oferecer comida aos cangurus, que acabam por se tornar perigosos e até violentos quando vêm comida. Na última semana, o parque voltou a emitir um aviso para os perigos e divulgou imagens de alguns turistas feridos.

Segundo o parque, são cada vez mais as pessoas a dar entrada nos hospitais com ferimentos no corpo provocados pelos cangurus. Os casos partilhados nas redes sociais mostram lesões graves e profundas, que resultam de aproximações perigosas por parte dos turistas, que querem tirar a melhor fotografia.

Além disso, as pessoas insistem em brincar com os animais, oferecendo-lhes comida, apesar dos inúmeros avisos à porta para não o fazerem.

De acordo com a BBC, o fenómeno já obrigou à intervenção de um político local, Greg Piper, que afirma que os turistas precisam de ser "educados".

O deputado afirma ainda que os casos têm aumentado nos últimos tempos, muito por culpa das redes sociais que informam quais são os melhores sítios para conseguir a "selfie" perfeita com um canguru.