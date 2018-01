O American Kennel Club reconheceu duas novas raças de cão durante um evento nesta quarta-feira, em Nova Iorque. Não eram eleitas novas categorias destes animais desde 2016. As novas raças consideradas agora legítimas vão poder participar no prestigiado Westminster Kennel Clube a partir do próximo ano. Assim, o Nederlandese Kooikerhondje, o cão holandês que caça patos, e o Grand Basset Griffon Vendeen, o cão francês que persegue coelhos, foram legitimados como raça. A Organização Internacional do Gato também reconheceu o gato Lykoi, mais conhecido como o gato lobisomem, devido à sua aparência